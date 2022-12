La bimba nata nello stesso giorno del compleanno di madre e padre

Se in una famiglia è raro trovare due parenti stretti nati lo stesso giorno dell'anno, figuriamoci quando si parla addirittura di tre persone, genitori e figlia.

L'enorme coincidenza è arrivata in una famiglia inglese del Ceshire: la moglie, Simone Milner, e il marito, Matthew Leigh, sono nati lo stesso giorno, il 18 novembre, anche se di due anni diversi (lei ha 29 anni, lui 40). Se già questo fatto è particolare, ad aggiungersi all'elenco delle stranezze è arrivata anche la piccola Alma, figlia della coppia, nata anche lei incredibilmente lo scorso 18 novembre.

E dire che la bimba non era attesa per quella data: secondo i calcoli dei medici, avrebbe dovuto nascere due settimane prima. E invece è arrivata con 15 giorni di ritardo, pronta per festeggiare il compleanno di entrambi i genitori e anche il suo.

È da sei anni - la durata della loro relazione - che Simone e Matthew festeggiano il compleanno insieme: d'ora in poi, a ogni 18 novembre, dovranno comprare ben tre torte diverse.

Simone ha detto ai media: "Qualsiasi giorno sarebbe stato perfetto per la nascita della nostra piccolina, ma questo è stato assolutamente grandioso e inaspettato. È stata il miglior regalo di compleanno di sempre, meglio di così non poteva andare. Adesso è davvero un giorno tre volte speciale. È arrivata con 15 giorni di ritardo rispetto alle previsioni dei medici, come se avesse scelto lei di nascere proprio il 18 novembre".

"È quasi una magia - ha spiegato Matthew al Mirror - è speciale condividere la stessa data in famiglia. Ed è anche molto utile per chi è sbadato e si dimentica i compleanni".

Madre e padre della bimba si sono conosciuti nel 2016. Quando? Ma a novembre, naturalmente. Il primo contatto in palestra, dove i due si sono scambiati i numeri e hanno iniziato a sentirsi e a frequentarsi. Il resto, ormai, è storia nota.