Nasconde 20mila euro di buoni postali nel caminetto: la moglie accende il fuoco

"Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire", ha raccontato l’uomo che aveva nascosto nel caminetto di casa 20mila euro in buoni fruttiferi postali all'insaputa della moglie. "Pensavo fosse un luogo sicuro, dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare", ha raccontato al Messaggero il protagonista della vicenda che vive nel quartiere Monteverde di Roma. La moglie non sapeva nulla di questo suo nascondiglio segreto. "Ogni anno, prima di accendere il fuoco, li spostavo", ha aggiunto ma questa volta la consorte è stata più veloce di lui. La moglie ha acceso il caminetto per Natale e ha mandando in fumo tutti i risparmi.