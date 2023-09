Gioca a nascondino troppo bene: carabinieri e familiari lo cercano per ore

Una ricerca serrata che ha tenuto con il fiato sospeso una famiglia e un intero quartiere. Accade a Marsala, nel trapanese, dove un bambino di soli 4 anni è scomparso nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 settembre, mentre si trovava nel cortile sotto casa. Il piccolo stava giocando a nascondino, quando suoi compagni hanno perso le sue tracce. Dopo averlo cercato inutilmente hanno avvertito gli adulti. La notizia ha mobilitato istantaneamente l'intero quartiere Amabilina di Marsala dove il piccolo vive con la famiglia. Grandi e piccoli si sono messi alla ricerca del bimbo e diverse segnalazioni sono giunte ai carabinieri che sono successivamente intervenuti sul posto e avviato le ricerche.

Dopo ore di angoscia la svolta: il bambino è stato trovato dai militari rannicchiato dietro una porta della casa di un vicino. Aveva preso molto sul serio le regole del gioco (il nascondino) e aveva trovato un nascondiglio perfetto, ma in realtà non si era mai mosso dal palazzo. Il piccolo era sorridente e per nulla preoccupato. Per scovarlo fondamentale è stato l’intervento dei carabinieri che, vista l’usanza di lasciare le porte di ingresso aperte per fare giocare i bambini all’interno del palazzo, hanno deciso di perquisire gli appartamenti casa per casa.

