La cognata non la invita al matrimonio: lei si intrufola con parrucca e occhiali scuri

Non solo non ha invitato la fidanzata di suo fratello al matrimonio: ha chiamato - come damigella d'onore, tra l'altro - la ex dell'uomo. Un affronto che alla nuova fidanzata però non è andato giù, e lei ha deciso di vendicarsi in modo decisamente creativo.

Insomma, quello che ha fatto la sposa è stato un modo decisamente poco delicato per dire alla fidanzata del fratello: "Non ti consideriamo ancora un membro della nostra famiglia, mentre las sua ex è decisamente rimasta nei nostri cuori".

La ragazza 'oltraggiata' ha spiegato su TikTok che, nonostante la sua relazione duri da due anni, la sorella del suo fidanzato ha preferito non invitare lei ma la ex, la sua rivale numero uno per antonomasia. Anziché stare a casa a struggersi, però, la giovane ha deciso di affrontare la questione presentandosi lo stesso al matrimonio in una veste del tutto insolita. Nel video - diventato virale - si vede lei che, dopo aver parcheggiato l'auto fuori dal ristorante del ricevimento nuziale, si infila una parrucca bruna, occhiali da sole e si nasconde il viso con la mascherina, prima di avventurarsi dentro il locale a curiosare.

Il video ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni, e i commentatori hanno preso le parti della ragazza: "Una famiglia da Psycho! Il fatto che al tuo fidanzato non è dispiaciuto che tu non fossi invitata dovrebbe farti capire molte cose. Scappa!", "È pazzesco, lo lascerei", "Sposa il tuo fidanzato e non invitare cognate tossiche".

Altri comunque hanno detto che la ragazza, in ogni caso, ha esagerato a mascherarsi in quel modo per intrufolarsi al ricevimento. E l'hanno anche rimproverata perché, evidentemente, la ex del fratello era davvero sua amica: "Penso che la ex di tuo fratello sia la migliore amica della sposa, e non voleva che con la tua presenza si sentissero tutti in imbarazzo in quello che per lei dovrebbe essere il giorno più bello", e "Se tu a lei non piaci, non vedo perché dovrebbe sentirsi obbligata a invitarti".