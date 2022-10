L'impresa di Ned: corre 3.800 km in 46 giorni per aiutare i senzatetto

Un'epica corsa per beneficenza lunga 3.800 chilometri, un viaggio da costa a costa durato 46 giorni con un unico obiettivo: aiutare chi ne ha bisogno. Nella giornata di ieri si è conclusa la maratona del corridore Ned Brockman, accolto sulla spiaggia di Bondi a Sydney, in Australia, da migliaia di fan che hanno voluto celebrare la sua incredibile traversata. Partito dalla spiaggia di Cottlesloe a Perth, lo sportivo ha attraversato il continente, raggiungendo la sponda opposta.

Il viaggio del 23enne elettricista di Forbes, nell'entroterra agricolo del New South Wales, era iniziato lo scorso primo settembre: completando l'impresa in poco più di sei settimane Ned è riuscito a raccogliere oltre mezzo milione di dollari che verranno devoluti all'associazione Mobilise, che si occupa di aiutare i senzatetto.

Brockman ha mantenuto una media di oltre 80 km al giorno, partendo la mattina alle 5 e correndo per 10 ore, seguito online dai suoi oltre 160 mila follower in Instagram. Lo ha accompagnato una squadra di supporto composta dai genitori, dalla fidanzata, da un amico fotografo e dal fisioterapista. Insieme a lui c'era il suo entourage che guidava avanti all'atleta o gli illuminava la strada con i fari dell'auto durante i tragitti notturni. L'impresa, purtroppo, non è stata priva di momenti difficili: il 23enne ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, dalle vesciche alle infezioni alle dita dei piedi, fino ad una fastidiosa tenosinovite agli stinchi. Ostacoli che non hanno impedito a Ned di portare a termine questa incredibile corsa.