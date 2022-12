"Chiusi per recita scolastica": la foto del cartello affisso sul negozio diventa virale

Ci sono cose che nella vita valgono molto più dei soldi: gli affetti. Giovanna e Raffaele Starace, proprietari della libreria Ubik Vico Equense a Napoli lo sanno bene, per questo hanno affisso un cartello sulla porta del loro negozio con su scritto: "Chiusi per recita scolastica... Questi giorni non torneranno e noi non possiamo perderli".

"La recita a scuola era un'occasione troppo importante"

"La recita a scuola era un'occasione troppo importante per essere sovrastata dagli impegni di lavoro. Per entrambi era essenziale esserci", ha raccontato la coppia che ha due splendidi bambini di 7 e 10 anni. Nessuna esitazione, quella era la decisione giusta da prendere: "Rinunciare a parte degli incassi del Natale" per godersi momenti di gioia con i propri figli. I due genitori dovevano lavorare quel giorno, avrebbero potuto mandare alla recita solo i nonni, ma pensando alla delusione che avrebbero dato ai loro figli non ci hanno pensato due volte e hanno chiuso il negozio. Non è la prima volta che accade: lo avevano già fatto due anni fa.

Il post diventa virale sul web

La foto del cartello è diventata virale sul web, postata dagli stessi clienti della libreria con commenti di stima e encomio. Sono lezioni di vita visto che ormai, specie nel periodo di Natale, non facciamo altro che correre da una parte all’altra trascurando quanto di più prezioso c’è nella nostra esistenza: la famiglia.

"Non rinunciate a questi momenti per lavoro", hanno aggiunto Giovanna e Raffaele. Il consiglio è stato subito seguito da molti altri commercianti, dall’assicuratore di Palmanova (Udine) a Elena Cusinato, parrucchiera di Galliera Veneta (Padova).