Sbranata in casa dai suoi rottweiler, sui social scriveva: "Sono come figli"

L'amore per i suoi due rottweiler, Bronx e Harlem, era la prima cosa che saltava all'occhio guardando il profilo Facebook di Nikita Piil, una donna australiana di 31 anni, che nei giorni scorsi è stata brutalmente aggredita in casa dai due cani. Come riportano i media locali, la 31enne è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravissime: i medici l'hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico per salvarle il braccio.

Secondo una prima ricostruzione l'aggressione sarebbe avvenuta nel giardino dell'abitazione della donna, a Perth, in Australia, nel pomeriggio di sabato 16 settembre: le urla disperate della 31enne hanno attirato l'attenzione dei vicini, che hanno allertato i soccorsi e cercato di intervenire, purtroppo senza successo. I due rottweiler hanno continuato a sbranare Nikita per circa 10 minuti, fino all'arrivo della polizia: gli agenti hanno provato a neutralizzare i due cani con il taser, ma alla fine sono stati costretti ad aprire il fuoco.

La donna è stata ricoverata in gravi condizioni al Royal Hospital di Perth con ferite alle gambe e alle braccia, una delle quali a rischio amputazione. Uno dei due animali è deceduto a causa dei colpi d'arma da fuoco della polizia, mentre il secondo è stato sequestrato e preso in custodia dall'amministrazione della città di Cockburn. Un'aggressione brutale e inaspettata, visto il rapporto che Nikita aveva con Bronx e Harlem. La donna li considerava come dei figli e mai avrebbe potuto immaginare un attacco così violento. "Sono i miei bambini - scriveva commentando una foto pubblicata sui social in cui abbraccia uno dei due animali - siete tutto il mio mondo". La polizia australiana sta indagando sulla vicenda per capire cosa abbia provocato la reazione violenta dei due cani.

