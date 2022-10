Il padre che vuole un nipote dallo sperma del figlio morto

Suo figlio Amit Ben Ygal è morto a 21 anni nel maggio del 2020, durante un'operazione dell'esercito israeliano, ucciso da un sasso lanciato da un palestinese durante un'operazione nella Cisgiordania occupata. Da quel giorno suo padre, Baruch Ben Ygal, docente di 53 anni, non è riuscito a darsi pace, aggrappandosi ad una sola ed unica speranza: diventare nonno grazie allo sperma del figlio, utilizzabile per la fecondazione in vitro.

Un'opzione non così impossibile in Israele, visto che un disegno di legge approvato in prima lettura in Parlamento a settembre potrebbe autorizzare questo padre, e altri come lui, a portare a compimento questa pratica in caso di prematura dipartita dei figli. Fino ad oggi soltanto le mogli dei soldati potevano recuperare lo sperma, che per essere utilizzato deve essere raccolto entro 72 ore dalla morte.

Come raccontato da Baruch ai media locali, la casa in cui abitava a Tel Aviv con il giovane figlio è ancora piena di suoi ricordi: disegni, foto, magliette e addirittura un giornale con l'uomo in prima pagina, in posa con alcuni dei 50 bambini battezzati con il nome "Amit": "Ancora oggi non riesco a pronunciare la parola morte, mio figlio era tutta la mia vita - racconta il papà 53enne - Voglio essere di nuovo felice, voglio vedere uno o due figli di Amit Ben Ygal in questa casa, per lo Shabbat, per le vacanze. L'esercito ha la responsabilità di aiutarmi a diventare nonno".

Nel caso in cui il testo di legge venisse adottato in via definitiva, ai soldati verrà chiesto, all'inizio del servizio militare obbligatorio, se dare il consenso alla moglie o ai genitori, di utilizzare il suo sperma in caso di morte. Zvi Hauser, il deputato di destra portatore del testo, ha spiegato che la misura prevede un quadro legale ben preciso, in grado di evitare ogni possibile deviazione scorretta attraverso controlli meticolosi, sia sui consensi dei soldati che sulle donne che desiderano eseguire la fecondazione. La misura verrà applicata a tutte le tipologie di decesso, ma in questo caso è stata avvitata per affrontare quelli dei soldati: "Quando muori in un incidente d'auto, hai deciso di essere sulla strada -- ha spiegato Hauser all'Afp - Quando vieni ucciso nell'esercito, è l'esercito che ha deciso che sei lì. Ti dobbiamo qualcosa e non solo denaro".

Dopo l'approvazione senza riserve in prima lettura, il testo è stato comunque oggetto di critiche, in particolare da parte dei rabbini, come sottolineato da Binyamin David del Puah Rabbinal Institute: "Comprendiamo il dolore delle famiglie dei soldati uccisi, ma c'è un problema etico nell'usare un bambino come commemorazione del padre defunto. Se il soldato avesse conosciuto la madre di suo figlio non è detto che avrebbe acconsentito ad avere un bambino con quella donna". Il 21enne Amit Ben Ygal era intenzionato ad avere figli e al momento della sua morte aveva una fidanzata che, al momento, si sente ancora giovane per portare avanti una gravidanza. Nonostante questo Baruch non sembra intenzionato a fermarsi: "Mi hanno contattato centinaia di donne che desiderano diventare la madre di mio nipote".