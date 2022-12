Esclusa dalla recita di Natale perché ha troppi tatuaggi: "La guardi dalla finestra"

La recita di Natale del figlio doveva essere una gioia e invece si è trasformata in una sofferenza. Melissa Sloan, 45 anni, amante dei tatuaggi (il volto è completamente ricoperto: ne ha 800 su tutto il corpo), si è vista negare dalla scuola la possibilità di assistere alla recita di Natale del proprio figlio perché ha troppi tatuaggi. "La guardi dalla finestra", le hanno detto. "Non mi hanno fatto entrare - ha raccontato ai tabloid inglesi - e mi hanno detto di guardare attraverso la finestra della classe. Perché? Perché ho troppi tatuaggi sul volto".

Melissa vive in Galles, nel Regno Unito, e si fa fare dal suo ragazzo almeno tre tatuaggi a settimana, la sua è una mania. "Non è la prima volta che mi impediscono di entrare nell'istituto per stare con mio figlio", ha denunciato la donna, aggiungendo che a causa del suo aspetto non riesce a trovare lavoro e che le è capitato di essere gentilmente allontanata anche da alcuni pub.