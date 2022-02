Odia il nome che la moglie ha scelto per la figlia: la registra di nascosto con un altro nome

Cosa fare quando si è in attesa di una figlia e la propria dolce metà è irremovibilmente convinta di aver trovato il nome giusto? Un uomo si è confessato su Reddit spiegando di aver non aver trovato - neppure dopo lunghe discussioni - un accordo con la moglie che si era fissata con un nome alquanto strano. E così ha pensato bene di registrare la bebè all'anagrafe con un altro nome, all'insaputa di tutti, mettendo la consorte di fonte al fatto compiuto.

Il protagonista di questo fatto ha detto che di recente lui e sua moglie hanno avuta una bambina, "una gioia assoluta". Qualche mese prima del parto, la coppia ha iniziato a parlare di nomi, ma senza trovarsi mai d'accordo. "Sono un uomo tradizionale, mi piacciono i nomi tradizionali con una storia e un significato profondi - spiega lui come riportato dal Mirror -. Mia moglie, dall'altro canto, vuole chiamare nostra figlia in un modo unico, un nome a cui non penserebbe nessun altro al mondo".

Tra i suggerimenti di lei, nomi come Hoohee, Joejie, Yabba e Buza. "Questi nomi sono assolutamente ridicoli - si lamenta il marito - non c'è nessun motivo di tipo culturale perché siamo entrambi occidentali, e probabilmente la penalizzeranno". Lui voleva Amelia, Ella e Sophia, ma la moglie li ha bocciati tutti, bollandoli come troppo comuni.

Hanno poi smesso di pensarci per non litigare più, ma ovviamente al momento del parto il problema si è ripresentato. Sua moglie a quel punto ha iniziato a tifare per Buza, e lui si è rifiutato: "Nessuno la prenderebbe mai sul serio con un nome come quello, era solo una sua fissazione, voleva a tutti i costi un nome unico senza pensare a cosa fosse davvero giusto per la bambina".

Dunque ha preso la faccenda in mano: "Ho visto che lei si era completamente fissata con quel nome, e non c'era modo di convincerla. Il mattino seguente sono andato all'anagrafe a registrare la piccola per paura che lo facesse per prima mia moglie. Ho scelto un nome carinissimo, non troppo fuori moda, e ho pensato che potesse piacere a entrambi. Ma quando sono tornato a casa e gliel'ho detto, si è arrabbiata, ha detto che mi sono comportato male, ma penso che l'irresponsabile sia lei che voleva dare a nostra figlia un nome che le avrebbe potuto rovinare la vita".

Tra i commenti alla storia: "Onestamente, se tua moglie era fissata con Buza e non c'era modo per ragionare su un nome che è oggettivamente brutto e avrebbe rovinato la vita a tua figlia, hai fatto bene", "Sei un padre e hai una bimba da proteggere. Questo è uno dei modi per farlo", e ancora "Vi siete comportati male entrambi, ma penso che la bambina sarà contenta un giorno sapendo che in questo caso hai vinto tu".