Chiamano la figlia Lockie in ricordo del lockdown: "Per noi è stato un periodo felice"

Hanno concepito la loro bambina durante il lockdown dovuto al covid, e per questo Jodi Cross e suo marito Ros hanno deciso di chiamarla "Lockie". È accaduto nel Bedfordshire, una contea dell'est Inghilterra. "Per me quello è stato un periodo felice - ha spiegato Jodi, parrucchiera di 36 anni, ai media inglesi - E non ho rimpianti né preoccupazioni su quanto possano pensare gli altri. L'abbiamo chiamata Lockie per il lockdown - ha aggiunto -. Alla gente potrebbe non piacere il nome, ma non mi interessa cosa pensano".

Rimasta incinta durante il secondo lockdown dovuto alla pandemia, nel 2021, la donna ricorda quei mesi come un bel periodo della sua vita, culminato con la nascita della sua piccola il 28 novembre di un anno fa. Jodi e Rob erano nella stessa classe a scuola, ma avevano perso i contatti fino a quando si sono incontrati di nuovo su Tinder nel novembre 2019. Hanno poi iniziato a frequentarsi.

"Nonostante la pandemia, il lockdown è stato per noi un momento davvero bello e felice. Stavamo provando ad avere un bambino da un anno, ma non ci riuscivamo. Durante il lockdown, abbiamo avuto più tempo per noi e così io sono riuscita a rimanere incinta", ha concluso la giovane mamma inglese.