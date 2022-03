Cucciolo in arrivo: i nomi per cani più scelti nel 2022

Quando arriva un cucciolo in casa, come prima cosa si deve pensare a un nome da dargli, e non è un'impresa facile. Mentre per i gatti in genere si studiano i nomi più articolati e fantasiosi - senza badare troppo alla lunghezza o alla stranezza - per i cani la gente predilige nomi più brevi e chiari, adatti per richiamarli quando si è in giro. Non è semplice: bisogna pensare a un nome che si sposi bene con la taglia e l'aspetto del cane, che ispiri gentilezza e simpatia, e che possa andare bene per tutta la sua vita.

Ma quali sono i nomi più utilizzati dai padroni dei cani in questi primi mesi del 2022? A fare una stima è The Kennel Club, assicurazione britannica specializzata in polizze per animali domestici. Ogni anno ha la sua tendenza: mentre nel 2019 centinaia di cuccioli sono stati soprannominati Boris, successivamente è stata la volta di Rover, in onore dei progetti della Nasa. Anche Captain e Tom sono stati gettonatissimi nel 2021 in onore di sir Thomas Moore, ufficiale, filantropo e militare britannico, morto il 2 febbraio dell'anno scroso.

E che dire dei nomi per le femminucce? Mentre negli anni scorsi erano popolari quelli delle principali case di moda - come Chanel e Fendi - quest'anno la tendenza sembra decisamente essere passata.

Nella top 10 dei nomi più scelti in questi primi mesi del 2022 per i cuccioli maschi ci sono:

Teddy Milo Buddy Puppy Reggie Cooper Loki Max Charlie Bailey

Nella classifica dei nomi più scelti per le femminucce, invece: