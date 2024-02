"Non si affitta agli ebrei": aperta un'inchiesta per antisemitismo

Nel comprensorio sciistico elvetico di Davos è apparso un cartello che riporta alla memoria gli orrori del secolo scorso: "Non si affitta agli ebrei" si legge su un cartellone affisso da un negozio della località sciistica di Pischa. Nello specifico il ristoratore che opera nei pressi della locale stazione montana ha informato i clienti - con una lettera scritta in ebraico - che non avrebbe più affittato più slitte, racchette da neve e altre attrezzature agli ospiti ebrei.

L'immagine ha presto fatto il giro del web e la polizia cantonale dei Grigioni ha aperto un’indagine per sospetto di discriminazione e incitamento all’odio. Il ristorante si difende citando vari “incidenti fastidiosi” che avrebbero portato a questa decisione, tra cui il furto di uno slittino, dell’attrezzatura abbandonata sulle piste oppure restituita difettosa.

Heute bei der Bergbahn Pischa in Davos:



Ein Aushang auf Hebräisch informiert darüber, dass "aufgrund verschiedener ärgerlicher Vorfälle" keine Sportgeräte wie Schlitten und Skis an Juden vermietet werden können.



Hier ist eine Übersetzung des gesamten Texts:



«Aufgrund… pic.twitter.com/SnxAtZD54h — Jehuda Spielman (@JehudaSpielman) February 11, 2024

La Federazione svizzera delle comunità israelite ha annunciato che intraprenderà un’azione legale e non sarebbe un caso isolato. Non sarebbe infatti la prima volta che si verificano tensioni tra la popolazione locale di Davos e i turisti ebrei ortodossi.