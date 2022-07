Nonna a 37 anni: la figlia ha partorito a 14 anni e il bambino ha uno zio di 7

È sicuramente una delle nonne più giovani del mondo Haley Tricker, che ha scoperto a 37 anni che la sua figlia 14enne era incinta.

La donna, di Ipswich, Regno Unito, ha aiutato la figlia Ashleigh durante la gravidanza e l'ha supportata in modo da farla tornare a scuola ad appena sei settimane dopo la nascita del piccolo Lorenzo.

Una famiglia particolare, perché Haley ha anche un figlio di sette anni, "zio" del neonato.

"Ero davvero sotto shock quando ho scoperto che sarei diventata nonna a quest'età - ha confidato la 37enne al Mirror - ma comunque non mi fa più così strano. Essere una giovane nonna è grandioso: posso stare maggiormente dietro a Lorenzo e rendermi utile a mia figlia. Amiamo andare al parco, giocare e andare sull'altalena con lo 'zio' di sette anni".

Ashleigh non si è accorta subito di essere incinta: all'inizio pensava che quei malori sospetti fossero dovuti a un'intolleranza, e che le mestruazioni non fossero arrivate per colpa dello stress. Poi si è arresa all'evidenza. "Quando mia figlia mi ha detto che temeva di essere rimasta incinta - continua Haley - è stato un grande shock. Mi ha chiamata in lacrime e mi ha detto che aveva fatto sesso con un ragazzo. Le ho chiesto se avesse usato precauzioni e la risposta è stata no. A quel punto ho mandato il mio figlio maggiore in farmacia a comprare un test di gravidanza, e il resto è storia nota. Mia figlia era già stata male di stomaco qualche volta e non sapevamo perché. Pensavamo avesse sviluppato una sorta di intolleranza al glutine, ma quando abbiamo 'unito i puntini' è diventato tutto più chiaro. Le sono stata accanto, abbiamo incontrato gli insegnanti a scuola. Siamo già una grande famiglia e quando abbiamo capito che era in arrivo un altro bambino eravamo tutti così eccitati. Mia madre una volta mi disse che un nipote è un tipo diverso di amore, e concordo con lei".

E ancora: "Non mi importa cosa dice la gente, sono così fiera di Ashleigh e di come se l'è cavata bene finora".

Dalla nascita di Lorenzo sono passati due anni: Ashleigh ha ripreso gli studi come aveva programmato, grazie a tutta la famiglia che la aiuta a guardare il bambino, ha finito la scuola e sta programmando di portare Lorenzo al ballo di fine anno. Adesso andrà al college e proseguirà gli studi nella speranza di diventare vigile del fuoco.