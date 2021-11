Il nonno che diventa una star di TikTok grazie alle foto scattate (per sbaglio) sull'iPad

Immaginiamo un nonno che regala il suo vecchio iPad al nipote per farlo divertire: su questo dispositivo però ci sono parecchie foto, alcune davvero bizzarre e divertenti. Il nipote dunque decide di pubblicarle su TikTok, e il nonno diventa una star con più di 14 milioni di visualizzazioni.

È quello che è accaduto a 'nonno Ron', come spiega il Daily Star, che ha regalato il suo iPad al nipote, che su TikTok si fa chiamare @eschultzyy. Il ragazzo ha spiegato che Ron aveva deciso che non gli serviva più il suo tablet, e dunque ha deciso di regalarglielo. Lui, contentissimo, ha accettato, e quando ha dato una sbirciatina ai contenuti già salvati ha scoperto un sacco di foto che mostravano tutte le discutibili doti di Ron come fotografo: selfie troppo ravvicinati, fotografie dei piedi prese per sbaglio, scatti con l'obiettivo coperto dalle dita, insomma il nipote ha trovato un sacco di immagini divertenti e ha deciso di metterle online.

Adesso il rullino del nonno Ron è diventato virale, con 14 milioni di visualizzazioni e 2,4 milioni di like, senza contare i commenti.

Tra i più divertenti degli utenti: "Ha fotografato ogni singolo momento della sua vita", "Grazie per le foto dei piedi gratis Ron, sei una leggenda", "Che carino". Ma anche "Non cancellare queste foto, l'unica cosa che mi è rimasta di mio nonno sono le foto che ha fatto".