Nozze kitch: al posto della damigella che sparge petali, un uomo che lancia banconote

Al cattivo gusto, si sa, non c'è mai limite.

E così, se nei matrimoni "normali" in genere, prima dell'ingresso degli sposi, passa una graziosa damigella - in genere una bambina - che sparge petali sul percorso fino all'altare, in questo caso si è deciso di puntare su un'entrata in scena ben più "kitch".

La wedding planner Jenny, che dirige la "Las Vegas Luxury Wedding", ha condiviso un video su TikTok - diventato poi virale - che mostra un uomo che compie il percorso tra gli invitati, fino all'altare, spargendo banconote anziché petali, tra gli sguardi stupiti e divertiti degli ospiti. Ad alcuni fortunati, questo paggio decisamente particolare (che sembra più un bodyguard a voler essere sinceri) ha anche allungato personalmente un paio di "verdoni".

"Chi ha bisogno della damigella che sparge i petali, quando hai un uomo che sparge denaro" ha commentato Jenny, che ha anche confermato che quelle nel video fossero effettivamente vere banconote. Anche se gli invitati - forse un po' per imbarazzo, e un po' per "decenza" - non si sono subito gettati sul pavimento a raccoglierle.

"Che mancanza di classe - commenta un utente - per favore, fate sì che questa moda finisca subito". Un altro ha scritto: "Chiamatemi avaro, ma io avrei raccolto quei soldi". O ancora: "Quando fai della sobrietà la tua carta vincente".