Le compagne di squadra contro la nuotatrice trans: "Ha un vantaggio biologico"

Da conquista per il mondo transgender a ingiustizia per il mondo sportivo. La vicenda della nuotatrice Lia Thomas cambia a seconda dell’angolazione dalla quale la si guarda. Lia Thomas nasce come Will. Dopo aver gareggiato per tre anni nella squadra maschile ora gareggia con le donne grazie alle nuove direttive del Comitato olimpico internazionale. Il suo percorso personale è cominciato nel 2019, poi c’è stata l’interruzione delle competizioni che rientrava tra le disposizioni per il contrasto alla diffusione della pandemia da Coronavirus. Dopo due anni di trattamento ormonale è tornata a gareggiare, nel frattempo nella squadra femminile. Una naturale evoluzione, secondo alcuni, quasi una conquista.

Una palese ingiustizia per le altre atlete in gara, secondo altri. Così la Thomas è finita al centro delle polemiche negli Stati Uniti. Durante il periodo di transizione il suo corpo ha subìto delle modifiche: una perdita di peso e di forza muscolare. Nonostante questo, per le altre concorrenti, ma anche per le compagne di squadra, il suo corpo presenta ancora una superiorità fisica che la rende molto più forte delle donne in gara. Il risultato, secondo i contrari, sarebbero anche i tre record stabiliti di recente: 200, 500 e 1.650 yard.

Un risultato che si spiegherebbe con un indubbio vantaggio fisiologico che le cure a cui si è sottoposta non hanno cancellato. Adesso le compagne di squadra della nuotatrice transgender hanno esortato le autorità sportive universitarie statunitensi a vietarle di competere ai prossimi campionati NCAA. “Potremmo sostenerla – è il succo della questione, ma è ingiusto nuotare contro di lei perché batterà i record”. Lo hanno messo nero su bianco in una lettera inviata all'Università della Pennsylvania e alla conferenza atletica della Ivy League: per loro non dovrebbe essere autorizzata a competere nelle competizioni femminili. "Biologicamente, Lia detiene un vantaggio ingiusto rispetto alla concorrenza nella categoria femminile", si legge nella lettera.

“Sosteniamo la salute mentale di Lia e chiediamo a Penn e alla Ivy League di sostenere anche la nostra. Lo sport è competitivo per definizione e le vittorie, i record e gli onori di Lia non dovrebbero venire a nostre spese, le donne che hanno lavorato tutta la vita per guadagnarsi un posto nella Penn Women's Swimming Team". A rafforzare il concetto le compagne di squadra hanno anche fatto ricorso alla classifica di rendimento che vedeva la Thomas al 462° posto come nuotatore maschio e al 1° posto come donna.

Eppure all’inizio le donne avevano espresso sostegno alla sua battaglia, ma evidentemente la situazione è cambiata una volta scese nella vasca. Martedì l'ente governativo USA Swimming ha presentato nuove linee guida che includono una soglia più rigorosa per il testosterone. Per alcuni, sebbene queste disposizioni ovviamente non fossero ad personam e non contenessero il nome della nuotatrice, è stato un modo per rendere per lei più difficoltoso il percorso e probabilmente anche per spegnere le polemiche.