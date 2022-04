Sembra la casa delle fiabe, ma nasconde una storia macabra e inquietante

I muri rossi, la porta azzurra, la foresta intorno, le dimensioni contenute: sembra quasi una graziosa casa delle favole, quella trovata da alcuni esploratori urbani in Gran Bretagna.

Dentro, però, i fotografi della pagina Facebook "Urbexcr" non hanno trovato uno scenario incantato, bensì un segreto inquietante. Gli esploratori, che vanno alla ricerca di case ed edifici abbandonati per scoprire le loro storie e acquisire informazioni sul loro passato, hanno trovato muri scrostati, tubi esposti, mobili rotti, carte per terra, ma soprattutto inquietanti carrelli mortuari e porte in metallo dietro le quali si celavano celle mortuarie. E ancora registri, guanti di lattice gettati per terra, flaconi di sostanze chimiche, impronte plantari e altro.

Insomma, non la casetta dei sette nani bensì un piccolo obitorio.

"Questa piccola camera mortuaria ormai inutilizzata - spiegano gli esploratori urbani su Facebook - era situata poco lontano da un ospedale costruito nel 1892 per il ricovero dei malati di scarlattina. Non siamo sicuri di quando sia stata utilizzata l'ultima volta, ma dalle nostre ricerche sappiamo che non viene usata da almeno 12 anni".

L'edificio ha tre stanze, una che contiene celle frigorifere, una con un tavolo mortuario e una con un piccolo ufficio.