Cerca una badante, ma solo italiana. L'annuncio scatena la polemica e lei si difende: "A casa mia faccio venire chi voglio"

Cerca una badante ma tra i requisiti non ci sono solo le competenze: c'è anche l'essere italiana. Le indicazioni date su un gruppo Facebook da una ex imprenditrice innescano la polemica.

Il caso nasce tra gli utenti del gruppo Facebook (pubblico) "Sei di Sacile se...". Si tratta di uno spazio web usato come piazza virtuale per chi vive o lavora nella cittadina in provincia di Udine. L'annuncio postato da Mara Zandonà ha fatto esplodere un acceso dibattito.

La richiesta di una specifica nazionalità non era inserita nell'annuncio originario. A farla emergere è stata una delle ragazze che, dopo avere fatto il colloquio, è tornata sul social lamentandosi. Da qui la conferma: "La cerco italiana". Ne è nato un botta e risposta tra le dirette interessate e con altri utenti. Due scuole di pensiero: chi parla di discriminazione e cita la Costituzione e chi invece rivendica il diritto dei datori di lavoro a scegliere il profilo più idoneo. Lei non sembra scalfita dalle polemiche e tira dritto per la sua strada: "A casa mia faccio venire chi voglio, non devo nulla a nessuno".

