Vincono 2 milioni: operaio li incassa e poi non li divide

Avevano acquistato 'in società' un blocchetto di Gratta e Vinci, poi la vincita milionaria e la fine di un’amicizia. Questa la storia di Ricardo G. T., Giovanni S. e Christian C., artigiani, colleghi nei cantieri, ma soprattutto amici (ora ex).

Dopo aver vinto 2 milioni di euro grazie a quel fortunato tagliando acquistato il 22 febbraio 2021 nella tabaccheria di Garda (Verona), i tre si sono ritrovati in tribunale. Tolte le tasse restavano un milione e 600 mila euro da dividere in tre, ma poi il piastrellista 42enne Ricardo G. T., di origini brasiliane, una volta incassato il malloppo ha deciso di tenere tutto per sé. E così Giovanni S., lombardo, e Christian C., trentino, lo hanno denunciato per appropriazione indebita bloccando la mega vincita, racconta il Corriere della Sera. "Ci ha ingannati", hanno dichiarato durante le due ore e mezza di udienza aggiungendo: "Ci fidavamo di lui", ci aveva detto "incasso i soldi e li divido per tre".

Un storia molto particolare anche perché non era la prima volta che l'operaio 42enne Ricardo G. T. sbancava al Gratta e Vinci. Venti giorni prima aveva grattato un altro tagliando fortunato, destando non pochi sospetti. Fu indagato per truffa, il montepremi totale delle due vincite (pari a 2 milioni e 400 mila euro dedotte le imposte) gli venne sequestrato, ma poi la somma gli fu interamente restituita poiché non emerse nulla di illecito. Poi il sequestro della seconda vincita, dopo la denuncia di quelli che ormai sono per lui solo due ex amici.

