La parrucchiera che incolla le orecchie a sventola delle clienti per nasconderle: il video shock

Un rimedio decisamente "bizzarro" quello di una parrucchiera che - per nascondere le orecchie a sventola di una cliente nel giorno del suo matrimonio - non ha trovato niente di meglio da fare che incollargliele alla testa. E ha anche messo un video su Instagram in cui consiglia questa tecnica anche ad altre clienti.

A quanto si apprende, la sposa voleva uno chignon alto ma allo stesso tempo voleva nascondere le orecchie, e ha chiesto alla pettinatrice di fare qualcosa. Da qui la "trovata" di incollarle le orecchie alla testa, spacciandolo come un rimedio normalmente utilzzato.

È successo in Brasile: qui il trucco della hair stylist Mi Martins è diventato virale sui social. La soluzione è semplice e assolutamente folle, ovvero per nascondere le orecchie a sventola, "basta incollarle". La parrucchiera ha condiviso il suo video su Instagram per divulgare quella che - secondo lei - è una trovata utile: si applica la colla sulla parte posteriore delle orecchie che poi vengono premute contro la testa.

Ma gli utenti non sono d'accordo e, sconvolti, hanno definito il rimedio folle e assurdo, invitando le persone ad accettarsi per come sono anziché a voler provare rimedi fai-da-te che possono rivelarsi anche pericolosi. Non sono mancate le risposte ironiche: "E se durante la cerimonia si toglie la colla da una delle orecchie?", "Follia", "E poi come ci si libera della colla?", "È assurdo, ma la più grande atrocità è che la cliente lo permetta".