La storia: "Raggiungo l'orgasmo quando mi alleno, si chiama 'coregasm' ed è tutto vero"

La testimonianza di una giornalista inglese: "È imbarazzante, non vado in palestra perché mi vergogno"

Sophie Blackman, giornalista di 24 anni che vive nell'Hertfordshire (Inghilterra), ha condiviso la sua storia su come ha scoperto di provare un curioso effetto collaterale chiamato "orgasmo da palestra" dopo aver fatto esercizio in questi mesi per perdere peso.

È tutto vero: si chiama chiama "coregasm", dal termine "core", l'insieme dei muscoli dell'addome: allenarli, in alcuni casi e in determinate donne, può avere questo sorprendente effetto inaspettato che tecnicamente si chiama "Eio", orgasmo indotto dall'esercizio fisico.

Ma questo piccolo particolare ha messo in imbarazzo Sophie, che ha raccontato la sua storia al Sun: "Credetemi quando vi dico che fare ginnastica può essere davvero scoraggiante quando sapete che potreste raggiungere un orgasmo da un momento all'altro".

È iniziato tutto durante il primo lockdown, marzo 2020: Sophie - che dice di non essere mai stata un'amante delle palestre - per perdere peso ha deciso di fare ginnastica nel suo appartamento facendosi guidare da alcuni video, scoprendo tutto il comfort di potersi allenare tra le quattro mura di casa o in cortile. Niente spostamenti, niente perdite di tempo, ambiente confortevole e igienico, nessuna "ansia" nel dover lasciare i propri oggetti personali in uno spogliatoio. Insomma, Sophie ha apprezzato parecchio il fatto di potersi allenare da casa, e qui la giornalista ha fatto la fatidica scoperta facendo squat.

"Nonostante il mio stile di vita abbastanza pigro, ho sempre avuto una vita sessuale attiva - racconta - ma non pensavo proprio che potesse diventare ancora più intensa in questo modo".

A parlare per primo di "coregasm" pè stato il sessuologo inglese Alfred Kinsey in un libro scritto nel 1953: "Ci sono molte evidenze scientifiche che testimoniano che è vero - continua Sophie - non dimenticherò mai la prima volta che è successo. Non è accaduto subito, nei primi mesi di allenamento ero concentrata suil respiro e sul 'sopravvivere' ma una volta che mi sono abituata e che ho guadagnato fiducia e forza, lì sotto c'è stata come l'eruzione di un vulcano. Senza scendere troppo nei dettagli, potete immaginare quanto è stato scioccante, mi tremavano le gambe: mi sono subito fatta un sacco di domande, e cercando su Google ho ottenuto qualche risposta. Ho il 'superpotere' di raggiungere l'orgasmo facendo allenamento. Ho letto che non c'è nulla di male, non è il sintomo di qualcosa che non va, ed è perfettamente normale. Ma mi sono sentita a disagio quando ha iniziato a capitarmi ogni giorno, e avviene assolutamente senza fantasticare su nulla che abbia a che fare col sesso. Non posso andare in palestra e farlo in pubblico. Dunque finora ho evitato le palestre. Faccio workout a casa e cerco di non pensarci troppo".

Ma poi, con le riaperture, sono arrivate le richieste delle amiche: "Mi hanno invitata in palestra con loro, io sono stata sincera e ho detto loro la verità. Non fraintendetemi, chi prova l''orgasmo da palestra' non si mette a fare versi strani o rumorosi, ma chiunque può leggerti negli occhi cosa ti sta succedendo. All'inizio le mie amiche erano invidiose, poi si sono rese conto che era una cosa che può mettere a disagio. In ogni caso, dopo aver capito che mi sentivo più a mio agio allenandomi a casa, non si sono mai comportate male e anzi mi danno consigli e dritte per migliorare il mio workout anche a casa".