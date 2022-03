Da Swatch mania a beffa: non è una edizione limitata ma gli orologi rivenduti a 7 volte il prezzo

Lunghe code, nottate in strada e anche risse: difficile ricordare il lancio di un prodotto che ha provocato tanta corsa all’acquisto come quella registrata in questo weekend per il "Bioceramic MoonSwatch" nato dalla collaborazione tra Swatch-Omega. La particolarità del modello "spaziale" è quella di rivisitare uno dei modelli classici dell'orologeria (lo Speedmaster di Omega) in versione Moonwatch, ovvero il quadrante portato sulla luna dal comandante Neil Armstrong il 20 luglio del 1969.

Diversi i modelli creati per questa nuova collezione, ognuno con il nome di una ipotetica missione spaziale verso un corpo celeste del sistema solare. Un orologio da 250 euro. Ma soprattutto una operazione commerciale giocata sull'esclusività quella della società che ha deciso di vendere il quadrante solo nei negozi fisici.

Eppure... eppure si tratta di un prodotto tutt'altro che in edizione limitata o numerata e nelle prossime settimane gli orologi saranno nuovamente disponibili negli Swatch Store selezionati.

Per chi non vuole aspettare gli orologi sono comparsi sui siti di vendita sul web anche a 1.800 euro, oltre 7 volte il prezzo di listino.