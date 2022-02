Ospita un ragno enorme nella sua auto da un anno: "Almeno gli amici non mi chiedono più passaggi"

Immaginate di salire sulla vostra auto e di notare improvvisamente qualcosa che si muove vicino a voi. E di scoprire con orrore (almeno per molti) che si tratta di un enorme ragno.

Forse la maggior parte delle persone scapperebbe a gambe levate, ma non Chris Taylor, manager di 42 anni che vive in Australia: l'uomo, esattamente un anno fa, ha scoperto questo ragno grosso e peloso nella sua automobile, e ha deciso di adottarlo lasciandolo circolare liberamente nell'abitacolo. Gli ha anche dato un nome, Steve. E, con il tempo, le sue dimensioni sono pure raddoppiate.

"È apparso un anno fa sul cruscotto - ha raccontato al Mirror - l'ho visto mentre ero fermo al semaforo. Era solo la metà di quel che è diventato adesso, l'ho visto crescere. Ho provato a lasciarlo fuori dall'auto qualche mese fa ma il giorno dopo era tornato, nascosto sotto l'aletta parasole. Evidentemente gli piaceva la mia auto per qualche motivo".

Chris evidentemente non ha paura dei ragni, anche se ha ammesso di non apprezzare quando l'animale compare correndo in giro per l'auto mentre guida, un pensiero che farebbe rabbrividire molte persone. Non è neanche troppo contento quando il suo 'amico' peloso spunta a pochi centimetri dalla sua testa mentre sta guidando e, da quel che ha raccontato, già una volta ha rischiato l'incidente.

"L'ho chiamato Steve - racconta Chris ai media - perché no? Anche se recentemente mi hanno fatto notare che è una femmina. Quando devo trasportare passeggeri, spesso urlano o si spaventano". E questo è uno dei punti focali della vicenda, perchè l'uomo ha fatto notare con soddisfazione che, da quando ospita un ragno in auto, nessuno vuole più farsi dare un passaggio, risparmiandogli il fastidio di dover scarrozzare gli amici in giro. Ma forse, per quanto riguarda gli amici "scrocconi", bastava negarsi educatamente qualche volta, anziché convivere per un anno con un enorme ragno in auto.