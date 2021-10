Trova strane ossa nascoste nel muro: padrone di casa sotto shock

Quante cose insolite si possono trovare nascoste nelle case: recentemente abbiamo parlato di una bambola ‘dell’orrore’ murata in una casa con un biglietto molto inquietante, ritrovata per caso dal nuovo inquilino. Ma cosa fare se un giorno si trovassero addirittura strane ossa nascoste nel muro?

Frances Chuckie Raven, questo il nome del protagonista di questa vicenda, è rimasto scioccato facendo proprio una scoperta simile. Il suo video è diventato virale su TikTok: nel filmato l’uomo immortala e commenta il fatto inquietante. “Sto aspettando che arrivi la polizia, ho trovato alcune ossa nel mio muro. Sono umane? Non lo so, spero di no”.

Più di due milioni le persone che hanno visto il video e moltissime hanno lasciato un commento in gran parte dicendo che, secondo loro, non si tratta di ossa umane, forse di una mucca. In ogni caso, molto strano trovarle nel muro di una casa.

“Sembrano ossa di bovini, ma normalmente non si dovrebbero trovare nei muri” ha detto un commentatore. “Sono un archeologo, non sono ossa umane. Ma è una cosa molto spaventosa da vedere se non sai distinguere” ha detto un altro. E anche: “Quanto è vecchia la tua casa? Una volta era comune mettere gli animali domestici morti nei muri, si immaginava che potessero continuare a proteggere i padroni e la casa anche dall’aldilà”.

In una serie di video postati successivamente, Frances ha spiegato come ha trovato le ossa, ovvero facendo alcuni lavori in casa, pensando per alcuni terribili momenti di aver scoperto un cadavere umano.

Il mistero è stato svelato dopo le analisi della polizia: si tratterebbe esattamente di ossa di agnello. “Gli agenti hanno perso del tempo, ma d'altronde cosa avrei dovuto fare? Perché quelle ossa erano nel mio muro? Non posso lasciare il muro così adesso”.