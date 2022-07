Scoperta horror: gruppo di ossa sotto il pavimento di casa, il video è virale

Una coppia ha condiviso sui social la sua inquietante scoperta: un mucchio di ossa di grandi dimensioni trovate per caso durante la ristrutturazione di casa.

I due ragazzi di Ontario, Cassidy Casale ed Eton Marritt, entrambi 24enni, stavano facendo lavori in quella che sarebbe diventata la loro prima casa, acquistata giusto un mese prima. Ma non avrebbero mai più pensato di fare una scoperta così macabra.

Sotto il pavimento - che hanno voluto rimuovere per rifarlo - hanno infatti trovato una serie di quotidiani risalenti agli anni '60 e un gruppo di ossa di dubbia provenienza. Il video, condiviso su TikTok, è diventato virale:

Come sono arrivate lì? A quale specie appartengono? La coppietta ha chiamato un esperto in archeozoologia che ha aiutato a fare chiarezza: "Sicuramente alcuni erano ossi di roditori e procioni - dice Cassidy ai media - altri parrebbero essere di cigni. L'impresa edile potrebbe aver costruito la casa sul cadavere di alcuni animali accidentalmente già morti". Ma altri frammenti sembravano un po' troppo grandi: in ogni caso, la coppia sembra intenzionata a voler lasciarsi la macabra scoperta alle spalle, continuando con i lavori e sperando di potersi trasferire presto insieme all'amato husky Lilo.