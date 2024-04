Il papà e la mamma che danno in adozione la figlia di 3 mesi: "Non è adatta a noi"

Sono diventati genitori da appena tre mesi, ma la presenza di quell'esserino che deve essere accudito è "troppo" per loro che hanno il lavoro come priorità e decidono di dare la bimba in adozione. È la scelta fatta da una coppia inglese, che ha scelto di restare anonima. Contro di loro la nonna materna della bimba, che l'ha presa con sé.

I genitori sono stati molto chiari. Ed è stato il padre a raccontare su Reddit quanto accaduto. Secondo quanto scritto, lui e la moglie sono molto concentrati sul lavoro e affettivamente lontani dalla loro figlioletta. La donna, secondo il racconto del marito, si avvicinava alla piccola solo se strettamente necessario: per cambiarla o darle da mangiare. I due si sarebbero resi conto che la bambina "non era adatta" alle loro vite: da qui la decisione dell'adozione. "Posso immaginare la vita senza mia figlia, ma non senza mia moglie. Tenere la piccola potrebbe distruggere la nostra relazione. Penso che questa sia la soluzione più giusta per tutti", ha raccontato l'uomo. La nonna materna, che già accudiva di fatto la bambina, si è opposta e l'ha presa in casa con sé. I due avrebbero solo dato la disponibilità a coprire le spese.

Gli utenti di Reddit si sono divisi leggendo l'annuncio del papà, tra chi sostiene la coppia per avere avuto il coraggio di ammettere i propri limiti e chi invece condanna il gesto estremo.