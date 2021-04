Paga 80 dollari l'ora per farsi coccolare nonostante sia sposata (e il marito è d’accordo)

E per il "coccolone professionista" gli affari vanno a gonfie vele con 200 richieste arrivate in una sola settimana

Saskia ha iniziato a utilizzare Cuddlist, un servizio con cui è possibile assumere un "coccolone" professionista, dopo essersi trasferita a New York per intraprendere la carriera di attrice.

Stare lontana da suo marito Arthur per lunghi periodi di tempo ha lasciato a Saskia il desiderio di un contatto umano che l'ha portata a prenotare regolarmente sessioni di coccole con un professionista.

Parlando con la trasmissione Instagram Love Don't Judge, spiega: “Molte persone penseranno di sicuro che è strano che io utilizzi un servizio di coccole dal momento che sono sposata. Ma al diavolo! Non mi interessa davvero quello che pensano gli altri. Amo l'affetto e amo il modo in cui mi fa sentire".

Saskia racconta che Arthur non ha nulla a ridire sul fatto che lei si rivolga a qualcun altro per delle coccole: "Sono sicura al 99 per cento che non sia geloso delle coccole perché è una cosa di cui gli ho sempre parlato. Nei miei confronti è più protettivo che geloso, quindi finché io sto bene andrà bene anche per lui."

Arthur è d'accordo, e aggiunge: “Io e Saskia abbiamo una relazione monogama e non ritengo che le coccole che lei riceve siano come una violazione della esclusività del nostro rapporto. A Saskia piace molto il contatto, è molto a suo agio con le altre persone ed è molto affettuosa. Quando siamo insieme ci coccoliamo tutto il tempo e quindi capisco bene il suo bisogno di contatto umano".

Per quanto riguarda il coccolone professionista, gli affari vanno a gonfie vele con 200 richieste arrivate in una sola settimana su Cuddlist. Lui ammette: “Ho clienti di tutti i tipi e di tutte le età. Uomini, donne, clienti anziani, o giovani che non aspettano altro che un contatto personale e un po’ di calore umano; è questo che apprezzo davvero”.

E Saskia consiglia di provare questa terapia prima di criticare. "Raccomando a tutti di provare perché le coccole ti fanno sentire umano. In fin dei conti non sto tradendo la fiducia di mio marito e no sto nemmeno violando la legge; mi sto solo nutrendo con qualcosa di veramente delizioso e fantastico."

D’altra parte tutti abbiamo bisogno di farci ascoltare, confortare, consolare e incoraggiare. Dunque cosa chiedere di meglio che farsi stropicciare un po’ come un cucciolo beatamente perso nell’abbraccio della mamma?