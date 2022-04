Lancia palla da bowling di 7 Kg dal balcone: arrestato

Un carpentiere giapponese è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver lanciato una palla da bowling dal quarto piano, ad Hakashi, nella prefettura di Hyogo. Come riportato da Japan Today, la polizia ha riferito che l'uomo 57enne ha ammesso di aver lasciato andare una palla da bowling da 6,7 chilogrammi dal suo balcone al quarto piano di un edificio, specificando che però non aveva l'intenzione di uccidere. Fortunatamente la palla non ha colpito nessuno ed è caduta accanto a un bar senza fare danni.