Il papà che rende "reali" i disegni dei suoi bimbi con Photoshop

Come sarebbe il mondo se i disegni dei bambini potessero diventare oggetti, animali o persone reali?

Tom Curtis, un papà con tanto senso dell'umorismo (e una buona capacità di usare programmi di fotoritocco) ha preso i disegni dei suoi due bambini e ha deformato alcune foto reali, in modo da renderle più somiglianti possibili agli schizzi dei piccoli artisti. Insomma, come sarebbe la realtà se corrispondesse davvero per filo e per segno ai disegni dei più piccini? I risultati sono esilaranti e anche un po' grotteschi: un lama con il collo esageratamente lungo e un bel sorriso, un tasso con sette zampe, un maiale con il muso un po' troppo umano e altri 'animali fantastici'.

Per non parlare delle persone: uomini con più file di denti e con sguardi alla 'Picasso'. Non mancano le celebrità in questa galleria: sembrano caricature involontarie (ma senz'altro ben riuscite, se si pensa che sono nate come ritratti veri dalla matita di un bambino) i volti di Donald Trump, della regina Elisabetta, di Rihanna e altri

Le rielaborazioni di Tom sono finite su Instagram, sul suo account @thingsihavedrawn, che grazie alla sua genuinità ha raggiunto più di 900mila follower: "Questo è il profilo di Al e Dom, con un piccolo aiuto da parte del loro papà Tom".

Tom ha scritto un libro (disponibile anche in italiano, edito da Il Saggiatore): "Allo zoo con papà", in cui riporta le immagini fantasiose elaborate dai disegni dei suoi bambini. "E se il mondo visto attraverso i loro occhi fosse quello più vero? - si legge in quarta di copertina - Mosso da questa domanda, Tom decide di trasformare i disegni dei figli in fotografie realistiche, dando loro vita come ad animali in carne, ossa, pelo, piume e squame. Lo zoo si tramuta così in un universo parallelo in cui tutto è esattamente come è stato disegnato: ci sono la giraffa cilindrica, il rinoceronte dai piedi tondi, il lemure con gli occhi tutti dallo stesso lato e il panda con troppe zampe. Popolato da una fauna bizzarra e irresistibilmente comica, il mondo scaturito dall’immaginazione di Al e Dom è un tripudio di colori e forme impossibili. È il mondo visto da un bambino, che riporta in vita la magia e la spensieratezza dell’infanzia di tutti noi."