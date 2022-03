Parigi, via la statua di cera di Putin dal Museo Grévin

Un altro segno di solidarietà importante è giunto dal mondo della cultura nei confronti del popolo ucraino, invaso dalla Russia. Il museo Grévin di Parigi ha annunciato la rimozione della statua in cera di Vladimir Putin. Questa è la prima volta che il museo prende una decisione del genere per ragioni storiche o politiche, spiega il direttore generale, Yves Delhommeau. "Non abbiamo mai rappresentato dittatori come Hitler nel Museo Grévin, non vogliamo rappresentare Putin oggi", ha dichiarato Delhommeau. Le foto della rimozione della statua sono subito diventate virali sui social.