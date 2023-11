La donna che ha partorito due gemelli a 70 anni

In Uganda una donna di 70 anni è diventata madre di due gemelli, un maschio e una femmina, grazie alla fecondazione in vitro. Il parto da record è avvenuto in una struttura della capitale Kampala. Sia la mamma che i bambini sono in buona salute, ma ancora sotto osservazione.

Per Safina Namukwaya, questo il nome della donna, si tratta del secondo parto: tre anni fa aveva infatti dato alla luce una bambina, dopo essere stata derisa a lungo dagli abitanti del suo villaggio perché nullipara. Con il primo marito, morto nel 1992, non aveva mai avuto figli. "Mi prendevo cura dei figli degli altri e li vedevo crescere", ma "mi chiedevo chi si sarebbe preso cura di me quando sarei invecchiata", ha detto al quotidiano ugandese Daily Monitor. La donna ha ammesso che la gravidanza è stata difficile anche a causa di problemi avuti col compagno. Ma ora Safina è finalmente mamma.

"Questa storia non è solo un successo medico, ma dimostra la forza e la resilienza dello spirito umano", ha proclamato il Kampala International Women's Hospital and Fertility Center, che ha condiviso i video della donna prima e dopo il parto, avvenuto con un taglio cesareo.

Incinte a più di 70 anni: i casi record

In genere le donne entrano in menopausa tra i 45 e i 55 anni, ma oggi i progressi della scienza hanno reso possibile il parto anche in età più avanzata. Il record assoluto è appannaggio dell'India dove nel 2019 una donna ha dato alla luce due gemelle all'età di 73 anni, sempre grazie alla fecondazione in vitro. Sempre in India, nello stesso anno, un'altra donna ha dato alla luce una bambina dichiarando di avere 75 anni, senza però fornire documenti che attestassero l'età. I medici hanno comunque stimato un'età compresa tra i 72 e i 75 anni.

