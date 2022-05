Partorisce al concerto dei Metallica: la band lo racconta sui social e fa impazzire i fan

Uno show dei Metallica al nono mese di gravidanza, e il bambino nasce a "ritmo" di musica: è quanto è successo a Joice Figueirò, spettatrice al concerto, che ha iniziato a sentire le contrazioni durante lo spettacolo.

La neo mamma era andata al concerto nello stadio Pereira, in Brasile, ed è entrata in travaglio proprio mentre la band stava eseguendo il brano "Enter Sandman". Un lieto evento nel bel mezzo di un concerto scatenato: a condividere i dettagli della vicenda con alcune stories sono stati proprio i Metallica, che hanno intenerito i loro 8,2 milioni di fan su Instagram. E in tantissimi hanno scritto alla neo mamma per chiederle notizie e mandarle i loro auguri.

Joice Figueirò aveva comprato i biglietti per assistere al concerto in tempi "non sospetti", ovvero tre anni fa. Poi la gravidanza, e la decisione di assistere ugualmente allo show della sua band preferita nonostante fosse quasi arrivata al momento del parto. Che infatti non si è fatto attendere: alla terzultima canzone del concerto, per la donna è iniziato il momento più delicato e complicato, ed è stata portata in ospedale con l'ambulanza appena in tempo.

La notizia è stata condivisa - sia in portoghese sia in inglese - dalla stessa Joice, su Instagram: "L'intera giornata è stata da pazzi" ha detto, dicendo (per scherzo) che avrebbe chiamato il figlio James Ulrich, un omaggio al frontman dei Metallica James Hetfield e al batterista Lars Ulrich. Alla fine ha chiamato il piccolino Luan.

"Sto bene - dice rispondendo alle migliaia di messaggi di auguri ricevuti - e sto cercando di realizzare come tutto sia successo. Grazie a tutti per il vostro amore e i vostri pensieri".

Certo, non capita tutti i giorni di veder nascere un bambino a un concerto heavy metal: succede a volte nei supermercati, a volte in auto mentre si è diretti in ospedale, ma a uno show dei Metallica non era ancora capitato.