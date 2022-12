Partorisce in auto con tre figli sul sedile posteriore

Giornata indimenticabile per una mamma di 28 anni e per i suoi tre figli. Questa mattina una donna palermitana è stata colta improvvisamente dalle doglie mentre stava accompagnando i figli a scuola con la macchina. Non riuscendo ad arrivare in tempo in clinica, ha parcheggiato l'auto davanti all’ospedale e da sola ha dato alla luce un bambino di 2 chili e 900 grammi. "Evviva, è nato il fratellino", hanno gridato i tre figli che hanno assistito al parto dai sedili posteriori della Fiat 600.

I medici e i neonatologi sono subito accorsi nel parcheggio per soccorrere la donna e il neonato. "Sono episodi che si verificano. Abbiamo già visitato la mamma e per lei non ci sono state complicazioni. Mamma e bimbo stanno bene", ha dichiarato al sito regionale dell'Ansa, Luigi Triolo, responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia della clinica Triolo Zancla, dove si trova adesso ricoverata la donna.