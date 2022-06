Nonna partorisce sua nipote, ha fatto da madre surrogata a una dei suoi otto figli

Ha partorito il suo nono bambino, una bambina per la precisione, ma non era sua figlia, bensì sua nipote. Questo perché la donna ha fatto da madre surrogata a una dei suoi otto figli, la 25enne Kaitlyn Munoz, che soffre di una malattia autoimmune, la sindrome di Sjogren, che le impedisce di concepire bambini. Sua madre allora, la 50enne Chalise Smith, membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, si è offerta allora di darle il suo utero in prestito.

È accaduto negli Stati Uniti, nello Utah, e la decisione non è stata presa a cuor leggero. Chalise ha raccontato a Good Morning America, di averci riflettuto molto. “Era nella mia mente ogni giorno. Ci ho pensato. Ho pregato, chiedendomi e chiedendomi se questa fosse una direzione o un percorso per me, e prima ancora di dirlo a Kaitlyn e Miguel o a mio marito, ho tenuto questi pensieri per me", ha spiegato. Sua figlia Kaitlyn aveva già avuto un figlio con il marito, Miguel Munoz, ma con la procreazione assistita, perché a causa sempre di una malattia, la endometriosi, non riusciva ad averli in maniera naturale. Ma quando nel gennaio 2021 le è stata diagnosticata anche la sindrome di Sjogren, malattia che le aveva danneggiato i reni e che le impediva di portare avanti del tutto un'altra gravidanza, la 25enne è stata sopraffatta dal dolore.

"Ero distrutta. È sempre stato il mio sogno avere una famiglia numerosa. È stato il mio sogno essere una madre con molti figli sin da quando ero una ragazzina", ha spiegato a Mercury Press. E così Chalise, dopo aver riflettuto a lungo su cosa fare, si è offerta di fare da madre surrogata. Alla notizia "sono rimasta decisamente sorpresa", ha detto Kaitlyn, “sono la terza di otto figli. Mia madre è Wonder Woman e l'idea che fosse disposta a rimanere incinta a 49 anni, e che abbia compiuto 50 anni mentre era incinta, solo il fatto che fosse disposta a farlo per me è stato fantastico”. La neonata, Alayna Kait-Chalise Munoz, è però al 100 per cento geneticamente figlia di Kaitlyn e Miguel, essendo stata concepita con il seme di lui e l'ovulo di lei, poi impiantati nel grembo di Chalise.