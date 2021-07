Partorisce dopo il turno di lavoro, neo mamma sotto shock: "Non mi sono mai accorta di essere incinta"

Sally Smith, una ragazza di 23 anni, è ora la mamma di Gabriel (chiamato Gabe), un bellissimo bambino di un anno, ma la sua storia - raccontata solo in questi giorni - ha dell'incredibile. Sally infatti si è accorta di essere incinta solo al momento del travaglio, e ha descritto il parto come "l'esperienza più surreale". La ragazza ha spiegato al Sun di non aver mai sentito "niente di strano" per nove mesi: il sospetto non l'ha mai neanche sfiorata perché dice di aver sempre fatto sesso protetto (evidentemente qualcosa non deve aver funzionato) e soprattutto di aver avuto le mestruazioni. Che ovviamente non saranno state mestruazioni vere, ma perdite ematiche (sulla regolarità del ciclo della ragazza non ci sono informazioni).

Il fisico poi non ha aiutato a rivelare indizi: Sally dice che non è ingrassata particolarmente nei mesi della gravidanza, e anzi, inconsapevole di essere incinta, ha continuato a bere alcolici uscendo la sera con gli amici e partecipando a cinque festival differenti tra cui Parklife e Glastonbury.

"Non è che per caso sei incinta?": i suoi amici l'avevano avvertita, anche se con una punta di ironia, dopo che Sally più volte si era sentita male uscendo dal lavoro, per concedersi un drink con loro. Ma più che un sospetto vero era semplicemente una presa in giro, e nessuno ci aveva più pensato anche perché non c'erano altri segni che potessero far pensare a una gravidanza. "Se mi prendevo un drink dopo il turno di lavoro - racconta Sally, che lavora in un nightclub - poi stavo sempre male, e gli amici mi prendevano in giro e mi dicevano che ero incinta. Io facevo i miei calcoli e rispondevo che se fossi stata incinta sarei stata all'ottavo mese, e si sarebbe palesemente visto! E finiva tutto in una risata".

La ragazza ammette che - ricostruendo ex post la storia della sua gravidanza - aveva avuto alcuni brutti episodi di mal di schiena tra quello che era il settimo e l'ottavo mese. Ma anche questa storia, allora, era stata derubricata: "Pensavo fosse dovuto al fatto che per lavoro mi muovevo molto".

Poi l'anno scorso, a marzo, dopo una serata di lavoro, come sempre, Sally si è addormentata, ma si è svegliata poco dopo con quelli che pensava fossero tremendi crampi allo stomaco. Ha chiamato sua sorella per un consiglio, poi è andata in bagno e lì si sono rotte le acque. A quel punto ha chiamato i soccorsi, i paramedici sono arrivati a casa sua per portarla in ospedale. Sally non dimenticherà mai il momento in cui uno dei soccorritori le ha detto: "Bene, possiamo vedere la testa, stai per partorire". Sotto shock e nel panico più completo, è stata trasportata in ospedale dove ha dato alla luce il suo bambino.

La neo mamma racconta che tutti i dubbi e le paure sono svaniti nel momento in cui ha visto il suo bebè per la prima volta, e si è subito innamorata: "Mentre partorivo ricordo che ero terrorizzata, pensavo che semplicemente non potevo diventare mamma a 23 anni, mi ero appena laureata, avevo un lavoro e come potevo stare dietro a un bambino con dei turni così lunghi? Quando mi hanno dato il mio bambino mi sono subito calmata, mi ero tranquillizzata vedendolo, era lì, con me, e stava bene. Non voglio sembrare frettolosa, ma ero completamente innamorata, ho pensato che ce l'avrei fatta semplicemente perché lui era lì con me, era tutto ok".

Poi quasi subito dopo è arrivato il lockdown, e Sally dice che la sua famiglia l'ha aiutata molto, mentre molti dei sui amici sono rimasti sotto shock apprendendo che aveva partorito. Tra l'altro, Sally ha dovuto dare la notizia anche al suo ex fidanzato, il padre del bambino, con cui si era lasciata nel 2019. Per fortuna anche il neo papà si è dimostrato molto responsabile e di supporto.

E adesso, che ormai è passato più di un anno? Sally dice che il suo Gabe è la cosa migliore che le sia mai capitata, un vero sogno a occhi aperti, per quanto non previsto.