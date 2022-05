Il pilota si sente male, un passeggero fa atterrare l'aereo: non aveva alcuna esperienza di volo

“Ho una situazione grave qui”. Un passeggero che si trovava a bordo di un Cessna Caravan ha riassunto così, con queste semplici parole, la complicazione che si è trovato a dover affrontare e a risolvere magistralmente facendo atterrare l’aereo su cui viaggiava dopo il malore del pilota. Una situazione che avrebbe mandato nel panico tutti, o quasi. Mentre era in volo si è accorto che il pilota ha accusato un malessere improvviso, tale da metterlo completamente fuori servizio. L’uomo non si è però fatto prendere dalla paura ed è riuscito a contattare la torre di controllo spiegando la situazione. Il messaggio registrato è poi stato divulgato dalla ABC.

Attraverso pochi frammenti di audio possiamo ricostruire quella che deve essere stata una vera e propria odissea, per fortuna conclusasi positivamente ma che poteva avere conseguenze tragiche. Il passeggero, infatti, come lui stesso conferma non aveva esperienza di guida. “Non ho idea di come pilotare l'aereo", si sente nella clip audio e quando dalla torre di controllo gli chiedono indicazioni sull’esatta localizzazione del mezzo, neanche lì è riuscito a fornire delle notizie precise. "Non ne ho idea, vedo la costa della Florida di fronte a me e non ne ho idea".

Ha risposto l’improvvisato pilota. L’aereo, grazie ai radar, è stato localizzato dalla torre di controllo al largo della costa di Boca Raton, a circa 70 miglia a nord della sua destinazione finale. Per fortuna l’addetto alla torre di controllo, secondo le fonti della ABC, pare fosse un istruttore di volo certificato con esperienza di lavoro con i velivoli Cessna. Le sue indicazioni sono state, quindi, preziose. Il passeggero è riuscito a far atterrare l’aereo in sicurezza all’aeroporto internazionale di Palm Beach in Florida.

"La persona sull'aereo che non aveva esperienza di voli ha ascoltato con molta attenzione e ovviamente ha seguito le istruzioni con grande calma", ha affermato l'esperto di aviazione John Nance alla ABC e "questo è ciò che ha fatto la differenza". Una volta atterrato all’improvvisato pilota sono andati i complimenti di tutti. Un’impresa che certamente racconterà a lungo in famiglia e agli amici. Il pilota ufficiale, invece, è stato trasportato subito in ospedale, ma non ci sono notizie sulle sue condizioni di salute né ipotesi sul tipo di malore che lo ha colto mentre stava pilotando l’aereo. Sull’incidente sta la Federal Aviation Administration che farà chiarezza sull’accaduto. Il Cessna Caravan è un monoplano che può ospitare fino a 14 persone.