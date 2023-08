La compagnia aerea le perde il cane: "Hanno detto che Maia è scappata, vivo un incubo"

Il peggiore degli incubi per chi ha un animale domestico: perderlo, per di più in un luogo caotico come un aeroporto. Un incubo purtroppo reale per Paula Rodriguez, una giovane che ha denunciato la compagnia aerea per averle smarrito la cagnolina Maia nell'aeroporto di Atlanta, negli Stati Uniti. La ragazza, proveniente dalla Repubblica Domenicana, aveva organizzato un viaggio in California con la Delta Airlines, con l'intenzione di portare anche la sua amica a quattro zampe. Ma durante lo scalo ad Atlanta, in Georgia, qualcosa è andato storto: la polizia di frontiera l'ha fermata per alcune irregolarità nel visto, costringendola a passare la notte in un centro di detenzione, separata dalla sua chihuahua di 6 anni.

"Hanno chiamato un agente Delta che è arrivato e ha portato via Maia - ha raccontato Paula alla Cnn - Ho iniziato a farle domande su dove avrebbe trascorso la notte e gli ho detto che era molto angosciata durante il volo. Mi ha risposto di non preoccuparmi, che l'avrebbero portata in una struttura con personale addestrato a questo scopo. Che le avrebbero dato cibo e acqua e si sarebbero presi cura di lei. Non era il mio desiderio, ma ho capito. Non c’era niente che potessi fare e mi fidavo di lui".

Il giorno dopo la giovane avrebbe dovuto riunirsi con la cucciola, ma così non è accaduto. Anzi, soltanto dopo due giorni dal suo rientro a casa, obbligatorio secondo le leggi degli Stati Uniti, la compagnia aerea ha informato la ragazza che la cagnolina era scappata: "Nonostante abbiano perso Maia venerdì, io sono venuta a saperlo solo il lunedì successivo - ha spiegato la giovane - Sapevano di aver perso il mio cane quando sono salita sull'aereo che mi avrebbe portata a casa ma non me l'hanno detto". Dallo scorso 18 agosto, il personale della compagnia e dell'aeroporto sta ancora cercando l'animale, come confermato attraverso una nota dalla Delta Airlines: "Il team di Delta sta lavorando senza sosta per trovare il cane e consegnarlo alla padrona con cui siamo costantemente in contatto per fornire aggiornamenti".

Nel frattempo, Paula attende con ansia una chiamata, una buona notizia, "Tutti quelli che mi conoscono sanno cosa significa per me. Non vado da nessuna parte senza di lei. Si comporta così bene che la porto al ristorante, letteralmente ovunque. È la mia compagna in tutto. Spero che qualcuno riesca a trovarla e mi chiamino, sto vivendo un incubo".

