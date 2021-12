Beyonanna, Lionheart, Dino: i peggiori nomi per neonati del 2021

Quando un figlio è in arrivo, il nome è (quasi) la prima cosa a cui pensano i genitori, e conoscerlo in anteprima diventa la missione preferita di parenti e amici. D'altronde dare il nome giusto è una grande responsabilità: ai genitori non deve ricordare persone negative, e possibilmente non dev'essere un nome che renda i bambini bersaglio di critiche e prese in giro.

Eppure, mentre alcune persone scelgono nomi tradizionali, altre si sbizzarriscono anche in maniera poco opportuna, come ha fatto notare un'iscritta a Mumsnet, portale dedicato alla genitorialità. La donna in questione, che sostiene di lavorare in un ufficio anagrafe, ha riportato alcuni dei peggiori nomi di bambini con cui ha avuto a che fare quest'anno. Ad esempio, una bambina di nome Florence-Jolly ma soprattutto il fratellino di nome Lionheart (tradotto: cuor di leone).

Gli utenti si sono scatenati e, con più di 800 commenti, hanno scritto le loro esperienze "traumatiche": "Ho avuto a che fare con due sorelle chiamate Sweety e Softy! Ho saputo che Softy poi si è fatta cambiare nome, non posso biasimarla". Un altro ha scritto: "Qui da me l'altro giorno un bambino è stato chiamato Dino, che era il nome dell'animale domestico dei Flinstones".

Ma al peggio non c'è fine, e dunque: "Una mia amica ha convinto sua suocera che se avrà una bambina la chiamerà Beyoanna, un misto tra Beyonce e Rihanna" e ancora "Mio padre voleva chiamare mia sorella Lettice, che è davvero troppo simile a 'lettuce' (lattuga, ndr)".