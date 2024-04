Pensionata compra una casa alla famiglia ucraina che ospita: "Era la cosa ovvia da fare"

Una storia di altruismo d'altri tempi. Una pensionata inglese ha deciso di comprare una casa alla famiglia di rifugiati ucraini che ospitava semplicemente perché "era la cosa giusta da fare". Come racconta la Bbc la donna, di Eastleigh, una località vicino la città di Southampton era coinvolta in un programma per ospitare gli sfollati ucraini che scappavano dall'invasione russa. La signora Penn-Barwell ha ospitato Oksana e le sue due figlie, Lena e Yara, per 18 mesi, poi ha deciso di comprare loro una casa dove vivere.

La madre ucraina, intervistata dalla Bbc ha riferito di essere molto grata alla donna e di sentire, per la prima volta, una sensazione di pace: "È meraviglioso, avevo la sensazione di correre, correre, correre e finalmente mi sono fermata. Mi rilasso semplicemente e lascio che le mie figlie facciano ciò che vogliono e realizzino i loro sogni. Cerco di lavorare il più possibile e cerco di essere utile".

E, per dare una speranza ai suoi ospiti, l'anziana donna è ricorsa a un mutuo: "Non sono una donna estremamente ricca, tutt'altro, ho una pensione del servizio sanitario nazionale - ha raccontato alla Bbc - ma se non hai bisogno di molte cose, perché non fare qualcosa di utile?"

E l'affetto si è tramutato in riconoscenza. Yara e Lena, le due figlie di Oksana, hanno detto che la signora Penn-Barwell è diventata parte della loro famiglia e ora affettuosamente si riferiscono a lei come "Nonna".