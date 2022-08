Nella piscina per famiglie con il perizoma invisibile: la polemica infuria su TikTok

Si sa, lo scopo dei vestiti color carne è emulare l'effetto nudo, in modo da sembrare invisibili. Ma è appropriato indossare un perizoma con quelle caratteristiche in una piscina per famiglie, con tanto di bambini?

La polemica infuria su TikTok dopo che un'utente ha condiviso un video che riprende di spalle una donna intenta a fare il bagno in una piscina affollata - con tanto di bambini - proprio con un perizoma color carne. A un occhio disattento, l'effetto nudo è garantito, e molti hanno sgranato gli occhi per lo stupore, convinti di aver visto una donna nuda in un luogo pubblico.

"È appropriato questo costume per un parco acquatico frequentato da famiglie, o no?" chiede l'utente pubblicando il video su TikTok e scatenando il dibattito. "Non penso che sia appropriato - specifica poi nella caption - è pieno di bambini intorno a lei, anche se è molto bella".

Centinaia di migliaia di like e più di 21mila commenti che si dividono: "Va bene, non ci vedo niente di male", "Se si sente a suo agio lei, perché no?", "È una cosa che indosserei nel club in cui lavoro ma non in una piscina con bambini, ma ognuno fa quello che gli pare", "Ai bambini non importa niente di quel costume, sono le donne a essere preoccupate degli sguardi dei loro mariti", "È adatta, preoccupatevi per voi", "Se questo si chiama portare rispetto per gli altri e le loro famiglie, allora il mondo gira al contrario", "Non è appropriato e se dite che ai bambini non interessa allora siete parte del problema. I bambini imitano ciò che pensano che vada bene", "Quando ero bambino non mi importava molto di quello che indossavano gli adulti"