La storia: "Ho perso 152 kg ma odio com'è diventato il mio corpo"

Perdere una grande quantità di peso uscendo da una pericolosa condizione di obesità è senz'altro una cosa positiva in primis per la propria salute. Ma questa donna del New Jersey ha spiegato com'è cambiato il suo corpo dopo aver perso 152 kg, e ammette che la sua nuova forma non le piaceva: è stato necessario infatti un intervento chirurgico per rimuovere la pelle in eccesso.

Anna, 28 anni, proveniente dal New Jersey, ha avuto problemi con il suo peso fin da quando era molto piccola come racconta il programma televisivo "Tlc Uk": "Non importa cosa facessimo - racconta sua madre alle telecamere - o quali medici consultassimo, continuava a ingrassare. Era molto frustrante per tutti noi".

Anna ha raccontato che non stava bene nel suo corpo e che, quando ha deciso di optare per la chirurgia, era disperata, provava dolore fisico ed era psicologicamente a terra: "La perdita di peso è iniziata piano, gradualmente - ha raccontato - poi ho raggiunto livelli soddisfacenti". Quando Anna ha raggiunto il suo peso forma, perdendo ben 152 kg, la soddisfazione è stata però parzialmente turbata dalla quantità di pelle in eccesso che la sua trasformazione le aveva lasciato: "Odiavo il mio corpo. Tutti potevano vedere la pelle che pende dalle mie braccia, per non parlare della pancia".

La giovane donna ha dovuto sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico per asportare la pelle in eccesso, e adesso si sente libera di poter uscire e divertirsi con sua figlia sentendosi bene con il suo corpo: "Non mo faccio più problemi a mettermi in costume da bagno, finalmente la mia nuova vita può iniziare".