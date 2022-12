Il bodybuilder con i muscoli più definiti al mondo: "Si vede tutto"

Probabilmente, se non siete fanatici del bodybuilding, il nome di Helmut Strebl non vi dirà molto. Ma per tutti gli appassionati di palestra e muscoli, è un nome noto: si tratta infatti del bodybuilder conosciuto come il più "definito" al mondo. Il che significa che si possono osservare quasi tutti i muscoli e le fibre a fior di pelle, perfettamente in rilievo, senza un filo di grasso. Insomma, come hanno detto svariati media, "si vede tutto".

L'uomo - che farebbe la felicità di tutti i professori di anatomia che devono spiegare agli studenti il funzionamento dei muscoli - condivide le foto del suo corpo sui social, ed è seguitissimo da almeno cinque anni. Il 54enne oggi si definisce "non più in forma come prima", ma in ogni caso sembra prendersi ancora molta cura del suo corpo, ed è ancora estremamente attivo nelle community del fitness.

In un'intervista a Simply Shredded, Helmut, di nazionalità austriaco, ha detto che ha iniziato a sollevare pesi quando era un 12enne magrolino, una "facile preda per i bulli", per mettere su qualche muscolo e imparare a difendersi. L'ispirazione è venuta da un compagno di scuola, descritto come "una macchina da muscoli", e dunque ha iniziato ad allenarsi anche lui, inizialmente usando flaconi pieni d'acqua come pesi.

Soltanto a 16 anni è entrato in una palestra vera e la sua autodisciplina lo ha portato ben presto a ottenere risultati straordinari. È famoso per pianificare attentamente i suoi allenamenti e per condurre una dieta alimentare rigorosamente adatta a lui, senza mai "sgarrare". La sua vita non è priva di sacrifici per tenersi sempre in forma, ma dice di non sentirne il peso in quanto la cosa che gli interessa di più è mantenere inalterato il suo corpo. Non detiene il titolo di uomo più muscoloso del mondo, ma è certamente conosciuto per essere il meglio "definito", cioè con una percentuale di grasso bassissima che gli consente di mettere perfettamente in rilievo i muscoli sotto la pelle.