Picchiò la figlia con una mazza di ferro a scuola, ma non andrà in galera grazie a lei

Aveva più volte picchiato sua figlia di 15 anni, una volta addirittura fuori dalla scuola, con una mazza di ferro, facendola anche svenire per le ferite riportate. Ma all'uomo è stata risparmiata la galera grazie a un appello della ragazza ai giudici, che hanno deciso di convertire in sospesa la sua pena e rimandarlo a casa. È accaduto nel Regno Unito, più precisamente a Manchester, in Inghilterra. Il 59 Hussein Alinzi, aveva picchiato sua figlia con una barra di metallo una mattina in cui la giovane aveva gli esami alla Whalley Range High School, dove i due erano arrivati prima dell'apertura dei cancelli.

L'uomo aveva aggredito la figlia accusandola di avergli chiesto di accompagnarla così presto perché voleva incontrare un ragazzo prima di entrare nell'istituto e l'ha rimproverata di essersi truccata troppo. La ragazza ha perso brevemente conoscenza, ma si è ripresa e ha cercato di sostenere comunque la prova. Ma mentre stava facendo l'esame ha avuto vertigini e nausea ed è stata portata fuori dall'aula per poi essere ricoverata al pronto soccorso. Come racconta il Daily Mail in seguito alla brutale aggressione, alla giovane sono state riscontrate 14 diverse lesioni, tra cui contusioni facciali, e le era stato trovato anche il segno di un morso sulla tempia sinistra.

La giovane ha raccontato tutta la verità ai suoi insegnanti che poi le hanno consigliato di denunciare tutto alla polizia, cosa che lei ha fatto, raccontando che il padre l'aveva già maltrattata e bullizzata per due anni, dicendole cose come "ti investirò", "ti ucciderò" e "spero che tu muoia". La ragazza ha anche raccontato che l'uomo le impediva anche semplicemente di andare al parco e di avere amici maschi. La ragazza ha pure spiegato che se il giorno dell'aggressione a scuola si era truccata, era stato solo, su suggerimento di sua madre, per coprire i lividi che lui le aveva inflitto in aggressioni precedenti. Nonostante la gravità delle accuse e le prove addotte, dopo circa 8 mesi di galera all'uomo, padre di sette figli, è stata inflitta una condanna sospesa di 18 mesi, dopo che la figlia ha dichiarato di amarlo ancora.

In una lettera ai giudici prima della sentenza la ragazza, ora 16enne, ha scritto: "Quando mio padre è stato arrestato, mi sono sentita al sicuro perché non era qui, ma triste perché non era a casa. Mia madre fatica a prendersi cura di mio fratello minore e mi sono sentita in colpa per aver gettato vergogna sulla mia famiglia. Voglio bene a mio padre e vedo che ora il suo atteggiamento è cambiato. Questo mi ha fatto capire come le persone possano davvero cambiare". La giovane ha poi aggiunto: "Da quando non vive più con noi, sono diventata più indipendente. Mio fratello ha bisogno di vivere con suo padre e ha bisogno che lui torni. Mi sento felice perché tutto questo lo ha cambiato, gli ha fatto capire cosa può o non può fare".

Continua a leggere su Today.it