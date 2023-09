Picchiati e denutriti, costretti a mangiare terra: così sono rinati i fratellini Pietro e Paolo

Soli, abbandonati, picchiati, malnutriti, costretti persino a mangiare terra. Una storia agghiacciante, ma con un lieto fine. Un percorso di rinascita. Li hanno chiamati Pietro e Paolo, e per giorni li hanno curati e accuditi, non solo fisicamente ma anche psicologicamente, cercando di rimediare ai maltrattamenti ripetuti di cui erano stati oggetto. Si tratta di due bambini di 4 e 6 anni, portati al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma, il 10 maggio scorso, in condizioni terribili: denutriti, coperti di lividi e cicatrici, sotto choc. La storia di Pietro e Paolo è stata raccontata direttamente dall'Umberto I.

Poco prima delle 17 di quel giorno, la polizia li porta al pronto soccorso: gli agenti li avevano trovati soli e abbandonati in una zona fuori dal raccordo anulare. Sui loro corpi c'erano segni di denutrizione, sporcizia ed ematomi. "Non vogliamo tornare dalla mamma, abbiamo fame, vogliamo il gelato", dicono ai medici che li prendono in carico. I sanitari capiscono subito di essere davanti a un grave caso di maltrattamento.

Subito ricoverati nel reparto di terapia intensiva pediatrica della dottoressa Papov, coordinata da Laura De Vito, medico di direzione sanitaria, i bambini vengono visitati. Entrambi hanno gravi problemi alimentari: la malnutrizione era talmente grave che alcuni esami lasciavano pensare, a causa dei residui nello stomaco, che avessero mangiato terra. L'équipe di medici e sanitari inizia subito il percorso di cura, su più livelli: i neuropsichiatri infantili approfondiscono l'aspetto neurologico, i nutrizionisti e i dietisti creano per loro una dieta personalizzata costantemente aggiornata in base alle loro necessità che, nel corso del tempo, consente loro di tornare a mangiare tutto senza problemi.

I piccoli restano in terapia intensiva per una settimana, poi vengono trasferiti in gastroenterologia pediatrica, seguiti dalla dottoressa Marina Aloi. Cinque infermieri dedicati, coordinati dal dottor Carmine Rullo, si alternano per prendersi cura di loro 24 ore al giorno, costruendo un rapporto di fiducia. Ed è stato proprio grazie alla sensibilità del personale infermieristico che sono stati scoperti ulteriori problemi di salute nel più piccolo dei due, Pietro, che hanno necessitato di ulteriori approfondimenti.

Con il passare dei giorni, e grazie alle cure del personale dell'Umberto I, Pietro e Paolo hanno iniziato a mostrare segni di miglioramento: "Se all'inizio evitavano di guardare negli occhi, con il tempo e grazie all'affetto ricevuto, la loro fiducia è cresciuta e si sono lasciati andare anche agli abbracci - hanno spiegato dall'ospedale -. Il piccolo Pietro, nonostante avesse 4 anni, all'arrivo in pronto soccorso non era in grado neppure di camminare. Col tempo e con l'aiuto dei fisioterapisti ha imparato a farlo, ad andare sul monopattino e anche a ballare. Il loro percorso di rinascita è stato illuminato dalla generosità dei volontari dell'associazione Arvas, dai tanti regali che hanno ricevuto e dall'enorme affetto di tutti i professionisti sanitari che si sono occupati di loro. Un affetto sterminato, dimostrato ogni giorno da infermieri, medici ed operatori del policlinico che si sono prodigati - ben oltre il loro impegno lavorativo - per far tornare un barlume di serenità e speranza negli occhi dei due piccoli".

Sempre per tutelare il benessere dei piccoli, sono state poi prese decisioni di carattere legale. Alla luce dello stato in cui versavano, e grazie alla collaborazione tra servizi sociali, polizia e istituzioni, è stata revocata ai genitori la patria potestà, e i due bambini sono stati trasferiti in una casa famiglia. Il primo a trasferirsi è stato Paolo, il 6 luglio scorso, mentre il piccolo Pietro è stato sottoposto a un delicato intervento in neurochirurgia pediatrica per ridurre delle raccolte ematiche, causate dalle percosse subìte negli anni, che pressavano sul suo cervello e ne compromettevano la vista e altre funzioni.

Oggi Pietro e Paolo vivono serenamente in casa famiglia e sono adottabili. Recentemente sono tornati al policlinico per una visita di controllo, e la loro salute è notevolmente migliorata. "Questa è la storia di una lotta e di una rinascita, resa possibile grazie allo spirito di sacrificio, collaborazione e abnegazione al lavoro degli straordinari professionisti del policlinico Umberto I di Roma - hanno detto dall'ospedale -. Auguriamo ai nostri due angioletti di avere presto una famiglia che li ami incondizionatamente e che garantisca loro un futuro ricco di amore, gioie e soddisfazioni. Dopo quello che hanno passato nei primi anni di vita, nessuno lo merita più di loro. Ringraziamo di cuore tutti i medici, infermieri, volontari e personale che gli hanno dedicato tutta la professionalità e l'amore possibili e hanno reso possibile questo lieto fine".

