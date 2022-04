Esercitazione anti-incendio a scuola: bimbo ucraino fugge terrorizzato

L'esercitazione anti-incendio in una scuola di Pineto, in provincia di Teramo, ha risvegliato brutti ricordi di guerra in un bambino di Mariupol accolto nell'istituto dopo essere scappato dalle bombe. Non appena è scattato l'allarme anti-incendio il piccolo ha iniziato a piangere e ad urlare per poi fuggire terrorizzato in classe. E' accaduto mercoledì scorso nel plesso della scuola primaria Calvano dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII.

Le scuse della preside

La preside della scuola, Sabrina Del Gaone, si è subito scusata con l'alunno per l'accaduto: "Mi dispiaccio fortemente per il disagio provato dall’alunno ucraino, ma le prove di evacuazione sono periodicamente svolte nelle scuole a sicurezza del personale e degli alunni. In questo caso, forse, al suono dell’allarme i docenti e collaboratori, come previsto per alunni disabili o con difficoltà, avrebbero dovuto e potuto accudire e rassicurare il piccolo per evitare che potesse collegare quel suono a un evento per lui purtroppo noto. Mi riservo di verificare l’accaduto e rinnovo le scuse della scuola per il disagio arrecato al piccolo ucraino", ha dichiarato la dirigente.