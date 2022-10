Politico anti-aborto pagava le sue amanti per abortire

Un candidato repubblicano antiabortista è stato accusato da due donne, con le quali avrebbe avuto una relazione, di averle costrette, e aver pagato, affinché interrompessero la propria gravidanza. Herschel Walker, ex stella del football e candidato repubblicano al Senato americano, ha fatto della sua posizione antiabortista una parte fondamentale della sua campagna contro il candidato democratico in carica, Raphael Gamaliel Warnock.

È finito al centro delle polemiche poche settimane fa quando una delle sue ex ha dichiarato di essere stata da lui costretta ad abortire. La donna ha raccontato al Daily Beast di aver interrotto la gravidanza nel 2009 sotto l'influenza di quest'uomo, che avrebbe finanziato la procedura. Per dimostrare la sua tesi, ha fornito al giornale una ricevuta di 575 dollari di una clinica abortiva, un biglietto di auguri di pronta guarigione presumibilmente firmato da Walker e la fotografia di un assegno di 700 dollari.

Walker ha negato le accuse dichiarando di averla aiutata "da sempre" e di non avere "idea" di quale potesse essere lo scopo dei 700 dollari. Mercoledì scorso, un'altra donna, la cui identità non è stata rivelata, ha raccontato di aver subito pressioni da parte dell'ex giocatore dei Dallas Cowboys.

"Walker è un ipocrita e non è adatto a essere un senatore degli Stati Uniti", ha dichiarato durante una conferenza stampa su Zoom. "Non abbiamo bisogno di persone al Senato che professano una cosa e ne fanno un'altra", ha aggiunto, notando che l’uomo “si è più volte espresso 'contro l’aborto'”. "Ma lui mi ha fatto pressione perché abortissi", ha detto.

Rappresentata dal noto avvocato Gloria Allred, la donna, che ha riferito di aver votato due volte per Donald Trump alle elezioni presidenziali, ha assicurato che la sua azione non è stata motivata da ragioni politiche. Secondo il racconto la loro relazione sarebbe iniziata nel novembre 1987 a Dallas, quando lui era sposato, e lei avrebbe scoperto di essere incinta nell'aprile 1993.

"Dopo aver discusso più volte della gravidanza con Herschel, lui mi ha esortato ad abortire e mi ha dato del denaro per farlo", ha rivelato ai giornalisti. "Sono andata in una clinica a Dallas, ma non ce l'ho fatta. Ho lasciato la clinica in lacrime. Quando ho raccontato a Herschel quello che era successo, lui era sconvolto e mi ha detto che il giorno dopo sarebbe tornato in clinica con me per abortire", ha raccontato. "Ero sconvolta perché mi sentivo come se mi avessero fatto pressione ", ha continuato.

Ancora una volta il candidato repubblicano ha negato le accuse e, davanti ai microfoni di Fox News ha affermato che le accuse "sono state inventate da Joe Biden e Warnock, per vincere le elezioni". Il politico è da settimane al centro di diverse controversie: oltre ai fatti sopracitati è stato accusato di abusi coniugali e di aver avuto figli al di fuori del suo matrimonio.