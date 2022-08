Poliziotto soccorre un ragazza incinta, lei decide di chiamare il figlio come l'agente

Marco, agente della polizia, era corso in aiuto di una madre che stava per partorire. Le urla della ragazza, in preda a forti dolori, avevano attirato l'attenzione dell'agente, che è intervenuto nell'appartamento del Pallonetto Santa Lucia in cui viveva. Marco e il collega poliziotto l'hanno confortata, hanno chiamato l’ambulanza e, in attesa dell’arrivo del personale del 118, l’hanno accompagnata in strada. L'hanno poi scortata con la volante fino all'ospedale, dove è nato Marco, che porta il nome dell’agente di polizia che ha aiutato sua madre.

Il giorno dopo, i due poliziotti sono andati a trovare la mamma e il bimbo e sono venuti a conoscenza del "regalo" della donna. Proprio oggi è tornato con un collega a salutarla in occasione della nascita del figlio, che la ragazza ha deciso di chiamare Marco, proprio come il poliziotto che l'ha soccorsa.