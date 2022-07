Guida per 120 km per restituire il portafiglio a Neuer, lui lo ringrazia con una maglia: "Una presa in giro"

In Germania, e non solo, sta facendo discutere una vicenda che ha come protagonista Manuel Neuer, portiere titolare del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Il "caso" ha avuto luogo alcune settimane fa, quando il calciatore e un amico sono saliti su un taxi al centro di Monaco per fare uno spostamento. A fine corsa il tassista si è accorto che nei sedili posteriori dell'auto c'era il portafoglio di Neuer, con 800 euro in contanti, documenti vari e carte bancarie. Immaginando di fare cosa gradita, l'uomo ha così deciso di mettersi in viaggio per restituire il portafogli al proprietario. Non trovandolo nell'ultima destinazione in cui lo aveva accompagnato, il tassista si è diretto verso l'indirizzo ufficiale di Neuer, dove ha potuto lasciare il portafoglio ad un uomo di fiducia, che ha raccolto anche le sue generalità e la distanza percorsa per la restituzione.

L'uomo si aspettava qualcosa per il "disturbo" o almeno che il calciatore si offrisse di pagare le spese per la benzina sostenute per rintracciare un luogo in cui poter consegnare il portafoglio. Il capitano del Bayern invece, si sarebbe sdebitato inviando al tassista una sua maglietta del club campione di Germania. Un regalo che ha scatenato la furia del tassista, che ha poi raccontato la vicenda ai media tedeschi: "L'ho riconosciuto subito, poi mentre stavo pulendo l'auto ho trovato il portafogli con i documenti personali, circa 800 euro in contanti e due carte di credito. Alla fine del turno sono andato nell'ultimo luogo in cui lo avevo accompagnato e poi all'indirizzo riportato sul documento d'identità. Non trovandolo neanche lì, mi sono recato dal suo agente, a cui ho lasciato il mio contatto. In tutto ho percorso circa 120 chilometri".

Il tassista ha ammesso di essere rimasto deluso dalla ricompensa, visto che per quel viaggio alla ricerca di Neuer aveva speso una cifra vicina ai 400 euro: "Due settimane dopo ho ricevuto una maglia del Bayern Monaco, personalizzata con il suo nome, ma senza dedica o biglietto di ringraziamento. La ricompensa è una presa in giro. Ho quattro figli".