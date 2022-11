Si porta la torta da casa, il ristorante le fa pagare il taglio

Infiamma il web la polemica nata dopo un post pubblicato su un gruppo Facebook da una donna che ha raccontato di un ristorante che ha fatto pagare 10 euro il servizio di portare in tavola, e porzionare, una torta portata dalla sua amica festeggiata. "Sono rimasta sconvolta dallo scontrino che riportava l'importo di 10 euro per il taglio della torta" si legge nel post che provocato decine di commenti incentrati su un interrogativo: "È giusto pagare un ristorante per aver tagliato e servito una torta comprata però in un altro locale?". C'è chi lo considera semplicemente ingiusto, chi ritiene che la somma sia quanto meno "sproporzionata", e chi invece è convinto che sia decisamente giustificata dal fatto che il locale ha impiegato del tempo e dei piatti per aver servito il dolce.

Tra le risposte al post compare anche quella del titolare del ristorante "Ci dispiace innanzi tutto del commento, ma era stata avvisata del costo del taglio della torta, soprattutto non essendo stata acquistata da noi, questa operazione ha dei costi accessori non indifferenti".

Tra i commenti c'è chi ricorda il galateo "Io avrei lasciato anche 20 euro di mancia" e chi si lamenta per i rialzi dei prezzi: "C’è anche chi ti chiede 2€ a persona che per una festa con 30 persone sono 60€ mi sembra un furto. Da sempre non si è MAI PAGATO il taglio torta. Il lavoro del cameriere è quello, quindi non capisco perché pagarlo in più, cercate di essere obiettivi ma soprattutto onesti."